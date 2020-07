Fernando Meza: Me gustaría volver a Colo Colo

El argentino Fernando Meza, defensa de Atlanta United en la MLS, manifestó su deseo de volver a Colo Colo, club donde ganó alcanzó la gloria, pese a las constantes lesiones que no le permitieron tener regularidad.

"Me gustaría volver a Colo Colo. Es un equipo donde crecí y disfruté mucho", declaró el zaguero a DirecTV.

Respecto a su salida, recordó que fue porque cedió su cupo como extranjero tras la lesión que tuvo. "Me recuperé y ya habían seis extranjeros. Hablé con Marcelo Espina y dijo que podía salir, y se dio lo de Necaxa. Pero yo quería seguir".

Pese a su salida, Meza destacó la buena convivencia bajo el mando de Pablo Guede en ese entonces y apuntó que no le gustó como fueron tratados Jorge Valdivia y Jaime Valdés, quienes ya no está en el equipo.

"Esteban Paredes, Jaime Valdés y Jorge Valdivia son jugadores diferentes, de esos que ya no hay. Nosotros contábamos con tres de esa calidad en Colo Colo. Son jugadores que rinden. No me gustó que dejaran salir a Valdés y Valdivia", cerró.