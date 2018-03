Fernando Monsalve: El Club quiere personas de peso en la mesa directiva de ByN

El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Fernando Monsalve, conversó este martes en Al Aire Libre en Cooperativa sobre los motivos por los cuales se le solicitó la renuncia a sus dos representantes en la mesa directiva de Blanco y Negro, Paloma Norambuena y Pablo Acchiardi.

El dirigente aseguró que "el directorio hace más de un mes de manera unánime solicitó su renuncia, como es su potestad ya que son cargos de exclusiva confianza y como ya lo hemos hecho con anterioridad. Se debe a temas de funcionamiento y porque el directorio estima necesario cambios a veces".

"Nunca habíamos tenido problemas pero lamentablemente esta vez fue tomado de mala forma", agregó haciendo referencia a una carta enviada por Norambuena al Club criticando su gestión.

En la misma línea, Monsalve dijo que "a estas dos personas se les eligió para hacer valer nuestros dos votos en el directorio, algo que siempre ha sido así y que no pesaban nada. Se estimó que era pertinente el perfil de una abogada (Norambuena) que pudiera fiscalizar. Otra cosa es alguien que tenga realmente peso, que conozca las políticas del club, al Directorio Nacional, sus necesidades territoriales, políticas, de peso histórico. Entonces el club estimó que debían ser otras las personas que nos representen en este segundo período. Agradecemos su trabajo y lamentamos cómo tomó esta solicitud de renuncia una de las representantes".

Sobre la misiva publicada por la dirigenta, en donde se le acusa de cometer "conductas impropias y poco profesionales", el timonel de CSD afirmó que "muchas de las críticas que se señalan en su carta son hacia el Directorio Nacional. Por suerte todo lo hemos decidido en conjunto. El apoyo al programa de gobierno de Aníbal Mosa por sobre el de Leonidas Vidal se decidió, como consta en el acta que está en la web, por Directorio Nacional. Al igual que acompañar al equipo a Calama en Copa Libertadores. Lo mismo con la compra de acciones que también se nos critica. Se dice que hacemos pactos y acuerdos, lo que no es así ya que nosotros apoyamos un programa de gobierno, es algo que se definirá en la asamblea de mayo".

Al ser consultado por si postulará a ser representante del Club ante la concesionaria, Monsalve dijo que "es una de las posibilidades. Cualquier persona puede integrarse. Hemos discutido que los representantes sean directores del Club justamente para saber toda la dinámica, porque se nos imputan cosas que no son así. Hay cosas que se han dicho que no son tal".

A su vez, descartó cualquier opción de optar al cargo de presidente de la concesionaria. "Yo públicamente he dicho que no quiero reelección porque hay otros nombres que quieren profundizar las cosas buenas. Esto cansa también, es Ad Honorem, uno no recibe ni un peso. No me interesa tampoco ser presidente de Blanco y Negro. Yo lo digo ahora y con hechos va a quedar demostrado. No es mi proyecto", apuntó.