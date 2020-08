Fernando Vergara: Me encantaría dirigir Colo Colo

El ex entrenador de Deportes Antofagasta, Unión Española y otros varios equipos Fernando Vergara aseguró que le encantaría llegar a la banca de Colo Colo, club donde triunfó como jugador.

"Me encantaría dirigir Colo Colo. Estuve cerca de lograrlo en algún momento, pero la posibilidad se cayó. Si me preguntan, uno no podría decir lo que no siente, feliz tomaría la posibilidad de dirigir Colo Colo, aunque hoy no sé si soy opción", dijo Vergara, cuya última experiencia fue en Deportes Puerto Montt en 2019.

"Han sido meses muy difícil. Quiero trabajar y estar involucrado en proyectos deportivos. La pandemia ha sido dura para todos. Estoy tranquilo, viendo mucho fútbol extranjero", comentó en diálogo con DirecTV.

El entrenador tuvo también palabras para Marcelo Bielsa, de quien dijo "es un creador innato. Ha hecho del fútbol una creación constante. Eso es lo clave y lo más importante que debe tener un técnico. Para copiar y pegar están todos. El conocimiento no es doctrina".

Eso sí, Vergara aseguró que "no cambió la mentalidad del fútbol chileno. Eso no tiene que ver con lo que pueda lograr, hemos progresado mucho. No me distancia nada de él, admiro su creatividad".