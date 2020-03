Francisco Arrué: "En ningún momento salió de mi boca que a mí me contactó Scolari"

El técnico nacional Francisco Arrué recalcó que fue un representante el que se comunicó con él y no Luiz Felipe Scolari de manera directa para que se sume al cuerpo técnico que el brasileño está formando para, si las negociaciones llegan a buen puerto, tomar el mando de Colo Colo.

"En ningún momento salió de mi boca que a mí me contactó Scolari, ni siquiera sé si alguien de su círculo cercano, si no que me contactó el representante que estaba acá en Chile, haciendo la negociación como intermediario", expresó a Al Aire Libre en Cooperativa.

"Me dijo que estaba la posibilidad de ser su ayudante. Seguramente él tiene un montón de ayudantes en su staff y andaba buscando un colaborador chileno y vieron mi nombre, pero es una noticia totalmente intrascendente, no sé a cuantos más habrán llamado", agregó.

Pese a que fue el propio entrenador el que contó sobre el contacto al programa Nexo de ESPN, se mostró incomódo por el revuelo que causaron sus dichos.

"En mi carrera he intentado hablar por lo que hago en la cancha y no por este tipo de situaciones. Esto me ha generado una gran incomodidad y accedí a hablar con ustedes para aclarar algo que no es así, porque es está diciendo que Scolari me llamó", indicó.

"El jueves pasado me contactaron y ya el sábado tomé la decisión de no acepatar porque estoy encabezando un cuerpo técnico y estamos esperando una posibilidad para dirigir en una categoría mejor, confío en lo que hago", cerró.