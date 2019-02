Gabriel Costa: Mario Salas es un gran técnico y llegó acá porque se lo merece

El delantero de Colo Colo Gabriel Costa contó que se ilusiona con vestir la camiseta de la selección de Perú y aseguró que su entrenador, Mario Salas, "hace todo en base al sentimiento".

"Creo que Mario hace todo en base al sentimiento, en base obviamente a la sabiduría que él tiene y lo que ve, pero de verdad Mario es un gran técnico y ha llegado acá porque se lo merece y está muy a la altura del club". aseguró al medio oficial del club.

Costa, de 28 años, espera hacer bien las cosas en conjunto "albo" para poder ser llamado a la selección peruana, algo que lo tiene ilusionado.

"Sí me ilusiona, porque obviamente a uno le gustaría estar ahí. Ahora yo tengo que hacer las cosas bien donde esté. Hoy me toca estar en Colo Colo, tengo que estar bien, prepararme", afirmó.

El refuerzo del "Cacique" para esta temporada, tuvo un comienzo complicado en el fútbol al sufrir bullying por ser de estatura baja, lo hizo dejar de jugar por varios años. La pasión por este deporte revirtió la situación y lo hizo alcanzar el profesionalismo.

"Me querían llevar a Alemania para poderme desarrollar, pero mi madre no me dejó porque me llevaban solo. A los 13 dejé de jugar al fútbol profesional, me dejó de interesar porque sufría bullying por ser chiquito y flaquito", comentó.

"Después llegué a River (de Uruguay) entre los 18 y 19 años. Las ganas, el querer, hizo que aprovechara la prueba", añadió.

El futbolista espera conseguir grandes logros en Colo Colo y comentó que en la cancha es un jugador con muchos sacrificios.

"Soy un jugador de sacrificio, de mucha voluntad, soy un profesional a la hora de jugar. Ojalá que este año podamos cumplir nuestros objetivos, lo que cada uno se propone en lo personal y lo que se propuso el equipo. Ojalá salga todo bien", puntualizó.