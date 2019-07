Gabriel Costa: No me pongo a escuchar lo que dicen, me entreno para llegar bien a los partidos

La figura de Colo Colo en la victoria 3-0 sobre Barnechea, Gabriel Costa, reveló tras el partido que no escucha las críticas y que solo trabaja para llegar bien a cada partido, lo que este domingo le trajo frutos al marcar tres goles.

"Yo no me pongo a escuchar lo que dicen, me entreno y trabajo para llegar bien a los partidos, muchas veces puede salir y otras veces no, es parte del fútbol y hay que seguir preparándonos para lo que viene, esto es un pasito importante", declaró al Canal del Fútbol.

"Me siento bien, el equipo hizo un gran partido. Nos preparamos y llegamos bien, así que estoy muy contento, también por los tres goles, lo dedico a mi hijo y a mi familia", agregó el futbolista.

En última instancia, el goleador de Colo Colo durante el 2019 con sus siete conquistas, señaló que su aporte "hoy fue fundamental y nos pudo dar los tres puntos, pero ahora hay que ir a la cancha de ellos a cerrar la serie".