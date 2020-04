Gabriel Costa: No tengo posibilidades de volver a Perú, me quiero quedar en Colo Colo

El atacante uruguayo nacionalizado peruano Gabriel Costa, aseguró que no tiene intención de salir de Colo Colo y descartó la opción de emigrar al fútbol incaico, debido a que tiene contrato vigente con el cuadro albo.

"No tengo posibilidades de volver a Perú porque tengo contrato con Colo Colo hasta el 2022 y me quiero quedar acá. Tampoco me ha llamado nadie, pero quiero seguir creciendo en Colo Colo", afirmó en diálogo con Radio Ovación.

El futbolista del "Cacique" también le envió todo el éxito a Mario Salas en Alianza Lima de Perú.

"Es una gran persona y un gran técnico. Le va a ir muy bien en Alianza Lima por la personalidad que tiene, se va adaptar rápido al club porque ya conoce el medio", apuntó.

"Es algo lindo jugar por la Selección. Sería hermoso jugar las Eliminatorias. Hay que estar preparado por si me toca ser convocado", señaló respecto a una posible nominación de Ricardo Gareca.

Tras el arribo del técnico chileno a los "Blanquiazules", la prensa peruana especuló que Costa podría tomar el mismo camino y dejar el cuadro "popular".