Gabriel Costa: Tengo contrato con Colo Colo y lo quiero respetar

El delantero de Colo Colo Gabriel Costa manifestó su idea de mantenerse en el elenco albo pese a las críticas que recibe de parte de un sector de la hinchada y no obstante las complicaciones económicas que está viviendo debido a que no ha podido cobrar el seguro de cesantía luego de que Blanco y Negro se acogiera a la Ley de Protección del Empleo.

"Estoy contento acá, tengo contrato, lo quiero cumplir y si surge alguna oportunidad mejor, la tomaré, pero acá estoy cómodo, feliz. Está el tema de acuerdo con el club, el cual no pudimos concretar y estoy con el seguro de cesantía, pero el club no se hace cargo de un montón de cosas. Hay un problema de documentos, y todavía no lo puedo cobrar, pero sé que es solucionable", dijo Costa al programa partidario de su ex club Sporting Cristal LaSCconversa.

El uruguayo nacionalizado peruano contó que no ha tenido problemas con el hincha de Colo Colo.

"Cuando llegas la gente te trata bien, es buena la gente de Chile. Yo obviamente tengo que dar, hay que ganase la gente en cancha, como en cualquier lado. Estoy bien, me siento bien, nadie me ha llamado de ningún lado, y tengo contrato, y lo quiero respetar, y quiero quedarme acá en Chile", expresó antes de comentar las diferencias entre el fútbol peruano y el balompié nacional.

"El jugador peruano es técnico. Acá es más físico, es más preparado, pero no cambia mucho. El tema de la adaptación es importante y si te desenvuelves bien, destacas y andas bien, todo pasa a segundo plano. Venir a otro lugar, a otros compañeros, a otra ciudad, te cambia y tienes que adaptarte. Me siento bien, es un club importante, me quiero quedar acá y voy a hacer lo posible para quedarme acá", sentenció.