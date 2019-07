Gabriel Costa y la confianza recibida por Mario Salas: Ha sido importante, sabe lo que le puedo dar

El delantero de Colo Colo, el uruguayo-peruano Gabriel Costa, habló en conferencia de prensa este miércoles y comentó que ha sido importante el apoyo que le ha dado Mario Salas en esto primeros meses en el país.

"Creo que no lo he hecho mal, pueden haber partidos que pueda jugar bien, otros mal. No entro en lo que me dicen, no pienso en lo que hablan. La confianza que me da Mario (Salas) es importante, sabe lo que le puedo dar, tengo que demostrar", afirmó el extremo.

El ex jugador de Sporting Cristal confesó que pasó por un periodo de adaptación en todos los sentidos desde su llegada al club albo, por lo que espera este segundo semester seguir subiendo de nivel y detener las críticas en su contra.

"Yo venía de un fútbol diferente, es normal el tema de la adaptación, hay que conocer los compañeros, el equipo y el país. Siempre esforzándote, con sacrificio, las cosas van a salir", puntualizó.

"Estoy tranquilo. Cuando uno trabaja, tiene sacrificio y esfuerzo en cualquier momento va a llegar. Estoy acostumbrado a las críticas. Lo único que me queda es prepararme y cuando me toque, poder hacerlo de la mejor manera", añadió.

Costa analizó el partido ante Barnechea en la ida de los octavos de final en Copa Chile, asegurando que les dió todo lo planteado por el "Comandante". Además, confesó que se siente cómodo por todo el frente de ataque.

"El profe (Salas) muchas veces me pide que juegue a la profundidad, que me retrase, yo me puedo adaptar, el otro día me salió bien y pudimos ganar. Me sentí cómodo, puedo jugar por derecha o izquierda", aseguró.

"Tuvimos unos días de descanso que nos vino bien. Preparamos bien el partido del otro día, nos salió lo que nos pidió Mario (Salas). Ahora queremos llegar bien al partido de vuelta (Copa Chile)", dijo el delantero que lleva seis goles desde su llegada al cuadro albo.

Finalmente, el extremo de Colo Colo fue consultado por uns posible nominación a la delección de Perú: "Tengo que estar bien en mi equipo y jugar. Si el técnico de la selección peruana me llama, estaré a la orden".

Colo Colo se medirá ante Barnechea este domingo a las 12:00 horas en el Estadio Nacional por Copa Chile.