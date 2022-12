Gabriel Mendoza por Benegas: Me da la sensación de que no es una buena contratación

La posible llegada de Leandro Benegas a Colo Colo generó cierto ruido y así lo hizo saber Gabriel Mendoza, ex defensor albo, quien más allá de criticar el pasado azul del delantero, aseguró que no se trata de una buena contratación.

"Como que no marcó mucho legado en el archirrival. Además, hizo la vuelta larga", dijo Mendoza a El Mercurio.

"Benegas es más de lucha, de sacrificio. No es extraordinario. No me da la sensación de que sea buena contratación. Colo Colo no está reforzándose con jugadores de peso", añadió.

"Dijeron que iban a pelear la Libertadores, pero con estas apuestas no sé si andaremos tan bien. El equipo venía bien, pero se fueron los dos laterales titulares, que marcaron una época, y a quienes costará reemplazar. También Costa. Todavía no sé quién jugará por él. Hay que traer poco, pero bueno; en vez de cinco o seis, tres de peso", complementó.

El ex delantero Ricardo Dabrowski también tuvo palabras para la opción de que Benegas sea refuerzo albo.

"Son características distintas en cuanto a su manera de encarar el puesto. Benegas tiene más potencia, Lucero se asocia mejor. Pueden complementarse. A mí me tocó jugar generalmente con delanteros que jugaban por fuera; tuvimos grandes sociedades con Rubén Martínez, 'Pato' Yáñez, Sergio Salgado, Marcelo Barticciotto, Juan Gutiérrez. Quizás Quinteros esté analizando la opción de que puedan jugar los dos", expresó.