Gabriel Ruiz-Tagle: Danny Pérez fue una apuesta que no rindió en el corto plazo

El presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, aclaró los motivos de la salida del joven jugador venezolano Danny Pérez, quien llegó a mediados del año pasado y tuvo escasas opciones para mantenerse en el plantel.

"Danny Pérez es un jugador joven de selección, venezolano, que 'Tito' -Héctor- Tapia en su momento solicitó incorporar como una apuesta joven para el club en su para poder contar con un elemento más", comenzó el dirigente del "Cacique".

"Así fue, se hizo un trato por un año y medio, revisable en el camino, dependiendo de si tenía el nivel como para poder incorporarse al primer equipo", continuó el empresario que luego aclaró que la promesa "llanera" nunca dio el ancho para sumarse al primer equipo íntegramente.

"Lamentablemente la apuesta no rindió en el corto plazo un nivel suficiente para poder incorporarlo como se quería al primer equipo y también por un tema de cupo que resultaba difícil de manejar", detalló.

"Apelando a la cláusula de revisión, el club decidió que no siguiera con nosotros acá, tenemos un acuerdo para recomprarlo si destacara en el futuro", añadió, dejando en claro que esta apuesta "fue a un costo ínfimo para Colo Colo".

Además, durante la presentación del nuevo Proyecto del Fútbol Joven con Ariel Paolorossi, jefe de cadetes, y Ariel Palena del área física, el gerente deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, contó que el también joven ecuatoriano Alexander Bolaños pidió dejar la institución.

"A Alexander, a fines del año 2017 ,se le debió hacer contrato y no se le hizo, porque meses atrás tuvo una lesión en la espalda y no se le pudo observar durante toda la temporada 2017, es la información que fui recibiendo y se le dio un año más de prórroga", contó el ex volante.

"En septiembre, octubre, nos juntamos con él y su representante para evaluar posiblidad de contrato, estuvimos en negociaciones con él y en diciembre nos comunicó que quiere volver a Ecuador y no quiere firmar contarto con el club, pero mantenemos los contratos federativos del futbolista", terminó Espina.

Ruiz-Tagle evitó responder a Mosa

El timonel de Blanco y Negro recibió un duro ataque por parte del director Aníbal Mosa y este martes evitó responderle señalando que su antecesor "jamás aceptó que perdió una elección y que no era presidente y lo único que ha hecho es perjudicar la solución de los problemas".