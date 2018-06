Gabriel Ruiz-Tagle pone paños fríos en tema refuerzos: La caja no está en su mejor momento

Gabriel Ruiz-Tagle, presidente de Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos de Colo Colo, adelantó que la directiva hará los mejores esfuerzos por reforzar al equipo de cara a los octavos de final de Copa Libertadores pese a que las finanzas albas no atraviesan por su mejor momento.

"La caja de Colo Colo, como hemos dicho en los últimos meses, no está en su mejor condición. Tampoco de gestos de la directiva, porque los recursos están o no están, y por eso he señalado que es importante un aumento de capital", dijo Ruiz-Tagle en su arribo a Chile desde Paraguay.

En tierra guaraní, el dirigente participó del sorteo de octavos de final de Copa Libertadores, instancia donde Colo Colo jugará ante Corinthians.

De cara a esos compromisos, Ruiz-Tagle buscará que el equipo se refuerce lo mejor posible entendiendo el momento financiero del equipo.

"Un club como Colo Colo no puede estar viviendo el día a día, pero de seguro de lo que nos indique 'Tito' Tapia vamos a hacer los máximos esfuerzos posibles para reforzar al equipo", indicó.