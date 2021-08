Gabriel Suazo: El objetivo es ser campeón y evitar el tetracampeonato de la UC

El capitán de Colo Colo, Gabriel Suazo, detalló los objetivos de su equipo de cara a esta temporada, señalando que se ilusionan con levantar el título de campeón, luego de cuatro temporadas, todo esto tras la victoria por 4-2 sobre Melipilla en la fecha 14.

En diálogo con ESPN Chile, Suazo dijo que "para nosotros el objetivo siempre es ser campeón, no solo ahora sino que también el año pasado. Obviamente estamos en una situación más favorable que el año pasado, que no podíamos pensar en ser campeones estando tan abajo en la tabla. Aún así lo teníamos en mente".

"Ahora estamos en una situación totalmente distinta, con intensidad, un estilo de juego y una identidad como equipo. Nos sentimos seguros cuando entramos a cada partido, con fuerza y sabemos lo que tenemos que hacer. Somos fuertes y complicados para cualquier rival. Estamos convencidos que vamos a pelear el Campeonato hasta el final y evitar el tetracampeonato de Universidad Católica. Nosotros queremos ser campeones para ir directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores", añadió

"PARA NOSOTROS SIEMPRE EL OBJETIVO ES SER CAMPEÓN" #ESPNFShowChile Gabriel Suazo y la ambición por quitarle la racha a Universidad Católica y quedarse con el Torneo Nacional. pic.twitter.com/zlqZ5dqTGn — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) August 3, 2021

Además, habló del nuevo estatus del "Cacique", en relación al 2020: "Más que equipo sensación, se ve de esa forma porque el año pasado tuvimos un desempeño al que no estábamos habituados. No ha pasado tanto tiempo de ese partido con la U de Concepción y es totalmente distinto el equipo, la forma de jugar y por eso nos vemos como 'equipo sensación'

Junto con esto, habló del error que cometió ante Deportes Melipilla, que significó el 2-0 parcial en contra (terminaron ganando 4-2): "La culpa del pase fue totalmente mía. No me fijé en el rival que estaba tan cerca de Matías (Zaldivia) a quien siempre le doy muchos pases para saltar líneas, entonces en esta ocasión le pegué de mala forma".

¡LA PREGUNTA INCÓMODA DE CRISTIÁN! #ESPNFShowChile Cristián Sánchez le preguntó a Gabriel Suazo sobre su pelota perdida ante Melipilla que le costó el segundo gol a Colo Colo. ¿Qué habrá respondido el lateral? pic.twitter.com/eIPXMUw5cF — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) August 3, 2021

Finalmente destacó su emoción por ser capitán: "Es un orgullo ser capitán del club donde llegué a los ocho años. Llevo toda mi vida aquí, por eso ser capitán es un placer. En nuestro peor momento nunca me escondí, no me hice el lesionado para no jugar el fin de semana y eso también lo valoro".