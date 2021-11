Gabriel Suazo: El virus está a nivel nacional y hay situaciones que se escapan a nuestras manos

El capitán y defensor de Colo Colo, Gabriel Suazo, comentó la situación vivida por el plantel albo en las últimas semanas y aseguró que si bien la burbuja sanitaria busca aminorar los riesgos, el coronavirus se mantiene latente y muchas situaciones se escapan de sus manos.

"El virus no es solo para nosotros, sabemos que está ahí en el país, y por más que cumplamos al cien por ciento con los protocolos, con más de 5 mil PCR en el plantel, con un 0,25 de positividad, uno no puede llegar a la casa y decirle a su papá que no vaya a trabajar, entonces nos podía pasar a nosotros, a otro equipo, le puede pasar a quienes se toman una foto con nosotros. Ahora con esta burbuja tratamos de evitar esas situaciones, pero están ocurriendo a nivel mundial y es algo que escapa a nuestras manos", comentó Suazo en conferencia de prensa.

Sobre la cuarentena determinada por el Servicio Regional de Salud para el plantel, Suazo expresó "si es justo o no, es una situación que escapa a nuestras manos. Lamentablemente se nos puso mucho contacto estrecho y ni siquiera pudieron participar compañeros que no venían jugando. Son situaciones que las tomamos de la mejor forma, y los muchachos representaron al club de la mejor forma. Ahora nos queda pensar en el próximo partido ante Wanderers, y seguimos dependiendo de nosotros mismos", comentó.

"Perjudicar o no, son decisiones fuera del fútbol. Nosotros debemos enfocarnos en cuidarnos lo máximo posible, lamentablemente esas decisiones no pasan por nosotros, y por eso pensamos en entrenar al cien para estar de la mejor forma el fin de semana. No nos quedamos pensando en eso, porque ante esas decisiones no podemos hacer nada, solo enfocarnos en sumar tres puntos que son vitales en la lucha por el campeonato", complementó.

Respecto a la burbuja, Suazo explicó que "son decisiones que tomamos de la mejor forma por el bien del club, para lograr un objetivo importante. Se extrañará la familia, pero el objetivo principal es ser campeón, sumar tres puntos en los próximos partidos y esa burbuja sanitaria es una protección para cada uno de nosotros, y para que no ocurran inconvenientes en el camino. Sabemos que de igual forma puede ocurrir, porque el virus está acá, en el hotel, le puede pasar a cualquiera, a nosotros, a nuestras familias, es algo complicado y la burbuja trata de evitar esos riesgos".

De cara al partido ante Wanderers, a jugarse el próximo sábado 6, el defensor explicó que "llegamos muy bien, con un buen ritmo, se nota que estuvimos entrenando a full en la casa con los elementos que llevó el club, estamos bien físicamente, y esperamos llegar de la mejor manera al partido con Wanderers".

"Ellos viene jugarse la vida, y lo estamos estudiando, viendo sus fortalezas. Ha tenido un alza y lo tenemos más que claro, y estamos trabajando de la mejor forma para contrarrestarlo, y buscar las maneras de hacerle la mayor cantidad de daño", añadió.