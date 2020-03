Gabriel Suazo: Es una pequeña preocupación el que no haya un técnico

El volante de Colo Colo Gabriel Suazo reconoció que para el plantel "albo" es "una pequeña preocupación" la incertidumbre por no contar con técnico oficial, pero mostró su confianza en el trabajo que realiza el DT interino, Gualberto Jara.

Consultado acerca de la negativa de Luiz Felipe Scolari para hacerse cargo del equipo, Suazo respondió que "estaba dentro de las posibilidades, pero para nosotros la verdad es que, si bien es una pequeña preocupación que no haya un técnico, tenemos un cuerpo técnico interino que nos conoce bien a la mayoría".

"Estamos agradecidos de lo que está haciendo, nosotros intentamos responderle de la mejor forma en la cancha", sostuvo y agregó que "no es sencillo, porque no sabemos cuánto es lo que va a permanecer Gualberto con su cuerpo técnico, pero estamos a disposición de ellos, del téncico que venga y entregamos el máximo para responder en la cancha".

"No sé si nos ilusionamos", dijo sobre la alternativa que manejó Blanco y Negro para sumar al brasileño. "Si bien es un técnico de una trayectoria y pergaminos increíbles, eso está más que claro, pero no sé si ilusionarnos. Nosotros no pensamos en qué técnico viene, es parte de la dirigencia, nos tenemos que concentrar en jugar".

Igualmente se mostró a favor de las críticas que lanzó Pablo Mouche al horario del partido con La Serena, que Colo Colo ganó 2-1.

"Se puede jugar en horario más adecuado, tratando de beneficiar a los equipos chilenos que compiten en copa internacional, tratar de ayudarlos de la mejor forma para tener el mejor rendimiento en copa internacional y acá en el campeonato nacional, jugar un sábado a las 12 después de jugar en la altura no es sencillo", explicó.

En relación al duelo con Athlético Paranaense de la Copa Libertadores, manifestó que "en casa nos tenemos que hacer fuertes y esperemos ratificarlo el miércoles".