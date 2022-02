Gabriel Suazo: Escapa de nuestras manos el tema de los refuerzos

El capitán de Colo Colo, Gabriel Suazo, dijo que la opción de sumar algún nuevo refuerzo al plantel para la temporada 2022 es algo que escapa del alcance de los jugadores del club, luego que el DT, Gustavo Quinteros, pidiera fichajes tras el estreno ante Everton.

"Acá en Colo Colo eso ha sido desde siempre, no es algo que vayamos encontrando ahora. Lo tenemos claro, y si Gustavo cree necesario sumar uno o dos refuerzos más, él es el técnico y es quien ve de la mejor forma el equipo, siempre va a querer lo mejor", indicó.

"Si llegan, feliz, los vamos a recibir de la mejor forma, sea quien sea, se van a encontrar un grupo de personas muy cercanas... escapa de nuestras manos lo de los refuerzos, pero vamos a entregarnos al máximo si llega o no llega un refuerzo", agregó.

También dedicó palabras al recién llegado delantero Juan Martín Lucero, que anotó un golazo frente a los viñamarinos, apuntando a que "estoy seguro que le irá increíble, estoy muy feliz por el gol que pudo marcar, es el nueve que tenemos y se le pedirá que haga goles, pero hace un trabajo aparte que es increíble, en presión, desmarques, descargas, jugar de espaldas. No solo en la cantidad de goles que pueda hacer".

"Estoy convencido que Martín será más feliz si somos campeones, da igual si es goleador o no, a ser goleador y que no seamos campeones", continuó.

En lo relacionado al buen momento que atraviesa en el club, y que lo tuvo como titular en el último partido de la selección chilena en Bolivia, dijo que "lo explico con tres palabras, humildad, trabajo y sacrificio, es algo que siempre me ha caracterizado en mi vida, gracias a mis padres, la crianza que tuve, me han inculcado esas cosas para mi vida cotidiana, no solo en el fútbol".

Luego, se mostró "muy agradecido con Gustavo, por la forma en que me ha tratado, la forma en que maneja el equipo, la verdad es que estoy agradecido por ese lado, y también por mis compañeros, porque tener un capitán con 23 años -ahora tengo 24- no debe ser fácil para nadie, en un equipo tan grande, pero gracias a ellos, como siempre ha dicho no soy el único capitán, porto la jineta, pero no soy el único, gracias a cada uno de ellos".

En última instancia dijo que en el "Cacique" se sienten candidatos a todo: "El año pasado en ningún momento se nos tomó como candidatos al comienzo del torneo y mostramos en la cancha que sí éramos candidatos para ser campeones, peleamos hasta el último y lamentablemente en las últimas fechas no pudimos sostenerlo".

"Este año se plantea de esa forma desde afuera, pero siempre nos hemos creído, confiamos en lo que tenemos en el camarín. Hoy pasa lo mismo, siempre vamos a confiar en nuestras capacidades, nuestro juego y siempre vamos a ser candidatos como siempre tiene que ser Colo Colo, un candidato al título en todo lo que dispute", finalizó.