Gabriel Suazo: Espero seguir demostrando en Colo Colo que puedo estar en la selección

El volante de Colo Colo Gabriel Suazo reconoció que debe mejorar en el finiquito y que para ello intenta sacar lecciones de su compañero Esteban Paredes. Además, dijo que espera demostrar que tiene nivel para ser convocado a la selección chilena.

"Tengo que mejorar el tema de la definición. Siento y sé que es algo que debo mejorar", lanzó este miércoles en rueda de prensa, en la cual contó que estar en el microciclo de la Roja "fue una experiencia importante. Espero seguir demostrando en Colo Colo que puedo estar ahí".

En lo respectivo al finiquito, contó que es el primero en ofuscarse al desperdiciar ocasiones: "Me enojo conmigo mismo por el tema. He tenido muchas opciones y me enojo, trato de mejorar. Todos quieren hacer un gol y trato de aprender de Esteban Paredes, pero no es fácil. No todos tienen esa jerarquía", explicó.

"Me mandan lso videos y reviso las jugadas para ver en qué me equivoqué. En el mismo partido me da rabia en el momento (...) Trabajo día a día para ser un jugador más completo", sostuvo.

Luego de señalar su intención de tener a Oscar Opazo en el partido con Huachipato, porque "es un jugador muy importante", Suazo habló de los "acereros" indicando que es un equipo que "de local se hace muy fuerte".

Huachipato y Colo Colo juegan el sábado a las 17:30 horas (21:30 GMT) en el Estadio CAP de Talcahuano.