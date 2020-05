Gabriel Suazo: Estamos más unidos que nunca

En la misma línea que ayer jueves el plantel de Colo Colo publicó para negar divisiones en el equipo, el mediocampista Gabriel Suazo aseguró que los jugadores están más unidos que nunca y que no existen grieta.

"Estamos hablando siempre y entre todos. Nosotros nos reunimos casi todos los días por Zoom y siempre, siempre llegamos a un acuerdo", comentó Suazo en entrevista con el diario La Cuarta.

El jugador comentó que no entiende por qué se habló de divisiones: "No lo sé. Quizás porque no nos ven a todos en la Dirección del Trabajo, pero no podemos ir todos. Y créeme que estamos súper agradecidos de los compañeros que van. De hecho, ellos son los más perjudicados porque dan la cara. Si hay una verdad, es que estamos agradecidos de nuestros compañeros y estamos más unidos que nunca", dijo.

"No sé si quieren hacer eso (dividirnos), pero no lo lograrán. No hay ni una grieta en el plantel", añadió.

Suazo explicó que la postura del plantel sigue siendo la misma: "Que nos devuelvan el 100 por cuento de los sueldos que se nos van a descontar. Pero no sólo a nosotros, a todos los trabajadoras y trabajadores de Blanco y Negro", dijo antes de pedir que Aníbal Mosa vuelva a las negociaciones.

"Sería lo mejor, pues siempre ha estado cerca nuestro, nos conoce y trajo a una gran cantidad de jugadores que hoy están en el equipo. Ojalá se pueda dar", manifestó.