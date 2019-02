Gabriel Suazo: Mario Salas le entrega mucha confianza a todo el plantel

El futbolista aclaró que es un volante mixto y "no el creador del equipo".

El jugador de Colo Colo Gabriel Suazo contó que el técnico Mario Salas le entrega "mucha confianza a todo el plantel", explicó cómo fue el proceso para pasar de lateral a volante mixto y además se refirió a sus opciones en la selección chilena.

"El año pasado jugué casi todos los partidos como lateral. Uno va ganando confianza con los partidos que suma y el año pasado no lo hice en tantos como me hubiera gustado, pero ahora sí y espero seguir de la misma forma hasta el final de año", indicó el futbolista del "Cacique".

En esa línea, comentó que "Mario -Salas- le entrega mucha confianza a todo el plantel. Cuando llegó, empecé de lateral, él pensaba que jugaba ahí y me preguntó por mi posición natural, le dije que era volante mixto y me empezó a probar. Ahí, gracias a Dios, he tenido buen rendimiento".

Luego de indicar que "no hemos podido contar en cancha con jugadores que son grandes referentes para el equipo", como Esteban Paredes y Jorge Valdivia, aclaró que "no soy el creador del equipo, es Jorge. Me siento un volante mixto que trata de aportar al equipo con lo que pueda hacer".

En relación a la selección, comentó que "uno siempre busca eso, siempre tiene ese gustito; yo me esfuerzo al máximo, primero para jugar el fin de semana. Si viene una nómina y me toca, feliz, pero ahora me toca aportar con mi granito de arena al equipo".

Colo Colo, líder del Campeonato Nacional junto a Unión La Calera, jugará este domingo a las 18:30 horas (21:30 GMT) contra Curicó Unido, en el Estadio La Granja.