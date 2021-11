Gabriel Suazo: Puedo asegurar que cumplimos todos los protocolos, pero el virus está ahí

El capitán de Colo Colo, Gabriel Suazo, aseguró que el plantel cumplió a cabalidad con los protocolos sanitarios y que mantienen una burbuja sanitaria de cara a la fecha final del torneo, pese a lo cual existe una nueva sospecha de un caso de coronavirus en el plantel.

"Lo puedo asegurar, porque lo vi y viví. Lamentablemente, en la primera ocasión asumimos la responsabilidad que cometimos un error, por haber ganado un clásico. Ahí nos dimos cuenta del error que cometimos en esa situación puntual, porque salieron videos que hicieron compañeros y ahí nos equivocamos y asumimos, pero en la otra situación cumplimos los protocolos", dijo este martes.

Para el jugador, el hecho de estar concentrados con tantas limitaciones, "es un poco inhumano, porque estar todo el día encerrado... imagínate, entrenamos a las 09:30 horas, compartimos un poco en la cancha, y siguen saliendo antígenos positivos".

"Es lamentable, pero puedo decir eso. La vida de cada uno, uno no puede entrar en ese detalle, es de cada uno, pero el virus está presente, lo puede traer mi madre que sale a vender, mi viejo que tiene que trabajar o mi hermano. No los puedo privar de su vida. El virus está ahí y lamentablemente nos tocó sufrirlo a nosotros, pero estamos fuertes, firmes, pesa el momento, pero seguimos luchando con todas nuestras fuerzas para conseguir el objetivo, que lo planteamos a principio de año", continuó.

Suazo insistió en que "es lamentable, nosotros cumplimos todos los protocolos, estamos en una burbuja, comemos solos en las habitaciones, compartimos lo mínimo, no nos vestimos en el camarín y que estos antígenos sigan saliendo positivos es triste, pero el covid es así, el virus que nos afecta a nivel país y mundial es así. Tienes un mínimo contacto en el día y te puedes contagiar, si es por eso no podriamos siquiera entrenar para no tener contacto, es lamentable pero estamos enfocados en este fin de semana, la opción que nos queda, nos estamos aferrando al máximo con eso. Somos un equipo trabajador, humilde, que ha pasado por distintas dificultades".

"Estamos acá para aferrarnos a esta oportunidad que nos queda, para aferrarse a esta posibilidad, entregarse el todo por el todo en esta final. Esto escapa a nuestras manos porque no podemos hacer mucho con Everton y Católica", siguió.

Luego, el lateral reflexionó que "siempre Colo Colo llama más la atención. Puede haber covid o contactos estrechos en otros clubes y salen pequeñas noticias... en Colo Colo se abre la brecha para agrandar cualquier situación".

"Nosotros en estas últimas dos ocasiones que se nos dieron estos casos hemos cumplido los protocolos. No podemos entrenar con mascarilla, no sé por dónde podrían ir esos positivos en los antígenos. Tenemos los canastos afuera, la Seremi vino y lo vio, por eso no dio contacto estrecho. Nos vestimos afuera, no nos bañamos, venimos vestidos del hogar, no comemos acá. Ahora estamos en una burbuja, no salimos de la habitación, estamos todo el día", relató.

"Es lamentable, lamentablemente no podemos evitar el covid, ese tipo de situaciones. Estamos haciendo lo posible para que no haya más antígenos positivos, guardando seguridad, tratar de no sacarnos fotos con la gente, la gente nos espera afuera del estadio todo el día y queremos darle una foto o un saludo y no se nos permite contacto con nadie. Es difícil, pero estamos haciendo todo lo posible"

Para Gabriel Suazo, además, Colo Colo es uno de los mejores equipos del torneo, "junto a Católica y Audax, que en base a su estilo de juego hizo un gran campeonato, pero por qué pienso que podemos ser el mejor equipo en cuanto al juego, porque hace siete meses atrás no tenía un estilo de juego identificado por el momento que estábamos viviendo, que era difícil y nos preocuapamos de sacar la situación de la forma que fuera, luego tener el estilo de juego identificado, la gente sabía a lo que jugábamos".