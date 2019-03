Gabriel Suazo: Tantos cambios de DT te afectan como jugador

El volante de Colo Colo, Gabriel Suazo, se refirió a cómo afecta al plantel la poca regularidad que han tenido los últimos entrenadores del "Cacique", en relación a las salidas durante el 2018 de Pablo Guede y Héctor Tapia.

Al respecto, el mediocampista afirmó en conversación con El Mercurio que "quiera o no, tantos cambios de DT te afectan como jugador. Uno no se da cuenta, pero cada uno tiene distintas formas de juego y hay que adaptarse. Por eso, haber llegado a cuartos de final de la Copa Libertadores fue un logro muy relevante. Con todos los problemas que tuvimos en el camino, no era fácil".

"Obviamente queríamos ser campeones e ir de nuevo a la Copa, pero no se pudo. Al menos clasificamos a una Copa Sudamericana que también es importante. En dos semanas más visitamos a Universidad Católica (de Ecuador), queremos llevarnos los puntos y cerrar la llave acá en casa", afirmó.

Sobre su presente en los "albos", Suazo dijo que "ser titular en Colo Colo es algo muy importante y sobre todo en la posición en la que más feliz me siento en la cancha, como volante mixto".

En la misma línea, el volante aseguró que "yo soy volante mixto pero no tengo problema en jugar de lateral, de puntero o incluso de central. Gracias a Dios el 'profe' lo vio. El y Fernando Gutiérrez (su ayudante técnico) me preguntaron cuál es la posición que más me acomoda y fui honesto. En los primeros amistosos no fui titular, pero de a poco me fui ganando un espacio con trabajo y esfuerzo. Espero seguir así y mantenerme como titular".

Al ser consultado por si se es un futbolista atípico por no ostentar grandes lujos, el mediocampista dijo que "la gente tiene un prejuicio hacia los futbolistas. Cree que a todos les gustan los autos caros y andar de fiesta. O que nunca fueron al colegio. Y no todos son así. A mí en el colegio me iba bien, tuve promedio 6,8 todos los años, era el primero del curso".