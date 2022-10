Gabriel Suazo y su continuidad: El futuro ya se verá, ahora quiero disfrutar

El capitán de Colo Colo Gabriel Suazo expuso ante los medios luego del triunfo que otorogó al "Cacique" la corona de Primera División, repasando la temporada y dando su visión respecto a una posible salida al extranjero.

"Veníamos buscando esto hace tiempo. Lo comenté en su momento cuando quedamos eliminados en Copa Sudamericana. Entre al camarín y dije 'vamos a ser campeones tres o cuatro fechas antes'. Ese fue nuestro objetivo desde el comienzo", indicó en conferencia de prensa.

"Trabajamos para poder lograr esto, para sacar diferencias, y lo consagramos. Esperamos festejarlo con toda nuestra gente", sumó.

"Un titular que me encantaría es 'una familia logra la tan anhelada 33', porque eso es lo que somos. Cada vez que nos toca entrenar vamos felices. Un camarín tan lindo y salir campeón con amigos es algo que yo disfruto y valoro mucho", agregó respecto a la interna del equipo.

Además, fue consultado por la evolución que ha tenido, pasando de ser resistido a capitán y referente. "Los futbolistas tenemos que saber lidiar con eso, no es fácil. No pasa nada con las críticas, el tema es que a veces son destructivas y le hacen daño a nuestras familias, es lamentable. Eso a mí me hizo más fuerte, en ningún momento salté del barco; siempre intentaba dar más", expresó.

"Déjenme disfrutar", dijo entre risas al ser consultado por su continuidad. "Acabo de salir campeón con el equipo de mis amores, el futuro ya se verá. Ahora quiero disfrutar con mis amigos, con mi familia y el plantel. Yo quiero seguir creciendo como jugador, ya se verá", cerró.