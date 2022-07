Garra Blanca a futbolistas: Juegan por plata, no por amor al club

La "Garra Blanca", principal agrupación de hinchas de Colo Colo, realizó una polémica publicación luego de la caída del elenco albo ante Internacional por 4-1 en un resultado que determinó la eliminación del equipo chileno de la Copa Sudamericana.

"Juegan por plata, pocos son los que tienen amor al Club, la mayoría tiene amor al dinero y sus buenos tratos, lo adoran", manifestaron los barristas en su cuenta en Instagram

"Acá están las vacas del Club, no dan leche pero sí cobran y reclaman, más encima se creen tan finos que no respetan la gente: ¿Ayer estaban cansados? No aguantaremos más esas faltas de respeto, a esta hinchada, a los que viajan miles de kilómetros para alentarlos, se les saluda. No aceptaremos otro desaire", añadió la barra.

"Esto es un rotundo fracaso. Señores jugadores, buitres de Blanco y Negro: ganar en el sur para Colo Colo es parte de la historia. Ustedes, simplemente, no dieron el ancho", cerró el posteo.