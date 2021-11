Gil y su renovación: Ojalá empiecen pronto las conversaciones para que lleguen a buen puerto

El destacado volante de Colo Colo Leonardo Gil manifestó su interés de continuar en el club y aseguró que espera que se inicien pronto las conversaciones para llegar a "buen puerto" prontamente.

Gil dijo en conferencia de prensa que "Estoy muy feliz por estar en el club. Mi deseo personal es quedarme acá, hay un buen proyecto. El martes creo que viene mi representante y espero que empiecen las conversaciones para llegar pronto a buen puerto. Para mi es un orgullo y trato de hacer lo mejor, y ayudar a los jóvenes en este proceso".

Además, el "Colo" habló de la actualidad del "Cacique" y recordó el penal que falló ante Deportes Melipilla, que estuvo cerca de costarle caro al equipo: "Estoy tranquilo, son cosas del fútbol. El que no patea no sabe si puede fallar. Me ha tocado hacer goles importantes y la otra vez fallar otro gol importante. No creo tener problemas para patear otro penal, en lo sicológico estoy muy bien. Ojalá me toque otra oportunidad y poder convertir".

En relación al arbitraje, del que se han quejado rivales de Colo Colo y ellos mismos durante el torneo, el argentino-chileno aseguró que "nosotros como equipo y como club debemos preocuparnos de jugar, y no del tema del arbitraje".

Acerca de los nominados a sus selecciones, Gabriel Suazo, Brayan Cortés y Gabriel Costa, expresó: "Estamos felices por la nominación de ellos. Son jugadores fundamentales y los extrañamos, pero los planteles son los que ganan campeonatos. Lo más importante es el grupo y el equipo".

Finalmente, habló de la lucha por ser campeón con Universidad Católica: "Quedan tres partidos y esperamos llegar a la meta de la mejor manera posible".

"Desde que llegué al club, tenía y tengo objetivos. La idea era volver a ayudar al club a jugar una copa internacional y estoy contento por cumplir ese objetivo. Ganamos la Copa Chile, faltó la Supercopa, y ahora voy por el Campeonato Nacional. Creo que podemos competir en la Copa Libertadores, no sé si voy a seguir, pero si lo hago será un honor estar en esa edición".

Colo Colo juega este domingo ante Curicó Unido a las 18:30 horas (21:30 GMT) en el Estadio La Granja, en la primera de las tres "finales" para buscar volver a ser campeón tras cuatro años.