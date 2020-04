Gonzalo Fierro: Lo más importante que viví en Colo Colo fue ganarle el título a la U el 2006

Gonzalo Fierro, histórico ex jugador de Colo Colo, hoy sin club, aseguró en conversación con el sitio oficial del club, que su recuerdo más preciado es el título conseguido en el Torneo de Apertura 2006, el que le ganaron a Universidad de Chile en la final.

"Colo Colo es mi casa, independiente si estoy en otro equipo o fuera del club, siempre me voy a sentir agradecido del club. Amo mucho al club y los voy a estar acompañando por el resto de mi vida. Estoy contento de estar en la historia del club y de haber dejado un legado. Solo espero que ese legado se mantenga por mucho tiempo", apuntó en el marco del mes de aniversario del club.

En esa línea, agregó: "Cada año que pasaba en el club, pasaban momentos que me marcaron. El 2002 fue el título en la quiebra, después los cuatro campeonatos que ganamos con el "Bichi" (Claudio Borghi), también la campaña en la Sudamericana".

"Pero creo que lo más importante fue ganar un título ante el archirrival. El 2006 en la final con la "U", fue un año que me dejó marcado en muchos aspectos. El Estadio Nacional lleno, la manera en cómo se dio el partido y que no hubo otra final como esa. Creo que para mí, esa temporada fue espectacular en todo aspecto", añadió Gonzalo Fierro.

El ex jugador de Flamngo también se refirió a lo importante que él fue para la institución. "Pienso que cuando pase un tiempo más podré decir que si me siento un referente, pero en estos momentos, donde todavía no he dejado el fútbol aún no me parece. Sé que me fui hace dos años del club, pero todavía me siento ligado a Colo Colo, no como jugador pero sí en varios aspectos. Así lo sentí cuando acompañé a mi hijo", expresó.

Finalmente, el jugador que el año pasado militó en Deportes Antofagasta, contó que "todavía no he pensado en lo que pasará con mi carrera. No tengo el curso de entrenador ni he pensado aún en hacerlo porque no me motiva por ahora ser técnico. Tengo mis escuelas de fútbol por lo que siempre seguiré ligado al deporte. No he pensado que quiero hacer y por ahora, solo quiero dedicarme al crecimiento y evolución de mi hijo que quiere ser futbolista", sentenció.