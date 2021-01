Gualberto Jara desmintió que le hicieran la "cama" en Colo Colo y acusó falta de respaldo de la dirigencia

El ex técnico de Colo Colo Gualberto Jara desmintió que le hicieran la "cama" en el plantel y acusó que faltó respaldo de la dirigencia en su período, el cual comenzó como interino y en el que terminó duramente criticado por los malos resultados.

En conversación con La Tercera, Jara se refirió a una supuesta mala disposición de los jugadores bajo su dirección: "Desmiento totalmente eso. Fue todo lo contrario. Pude contar con el apoyo de ellos desde el primer día. Su compromiso y entusiasmo. Además, empezamos con algunos resultados positivos, el equipo estaba bien, pero todo se cortó con la pandemia. Y eso lo cambió todo. En mis últimos días también conté con su apoyo y entrega en cada entrenamiento y partido. Lastimosamente los resultados no se pudieron dar".

Además, cuestionó a la dirigencia: "No tuve el contacto que normalmente un técnico espera del grupo directivo. No tuve acercamiento ni relación directa para transmitir nuestras preocupaciones e inquietudes sobre situaciones que estaban pasando. En ese sentido, no me sentía respaldado o empoderado por la dirigencia en la misión que estaba desarrollando".

Además, señaló que la decisión de Blanco y Negro de acogerse a la Ley de Protección del Empleo fue determinante en su fracaso en el primer equipo del "Cacique": "La verdad es que fue ese el punto más importante de nuestra caída. Eso nos complicó todo, en el sentido de lo que planificamos. Perdimos el contacto con los jugadores por tres meses y nuestra idea de darles algún trabajo a distancia. Indudablemente repercutió en los resultados posteriores. Nunca pudimos ponernos a punto".

Colo Colo enfrenta este domingo a las 18:30 horas (21:30 GMT) en busca de escapar del último lugar.