Gualberto Jara: Estamos todos conscientes de que debemos salir de esta situación

Gualberto Jara, técnico interino de Colo Colo, aseguró que saben que deben salir del mal momento, por lo que esperan sumar una victoria este sábado ante Deportes La Serena para comenzar a salir del mal momento.

"Vamos a tratar sumar... Estamos todos conscientes de que debemos salir de esta situación y que el equipo tuvo una cierta mejora en su juego y en la predisposición, vamos por eso", expresó el paraguayo.

En esa línea, manifestó que "todo el grupo quiere salir de esta situación y estamos con esa intención. Esperamos que este sea el paso definitivo para lograr un triunfo y llegar bien al próximo partido".

Sobre el duelo programado para las 12:00 horas (15:00 GMT) de este sábado, Jara destacó el tener que enfrentar a Jaime Valdés. "Es un buen jugador. Tuve la suerte de trabajar con él en Colo Colo. Vamos intentar contrarrestar su juego y lo colectivo de La Serena", apuntó.

Respecto a si se guardará algo pensando en Athletico Paranaense, aseguró que "hasta el partido de mañana. Obviamente tenemos que atender cómo están los jugadores y su recuperación. En base a eso hay que definir".

En cuanto a la situación de Matías Fernández, comentó que "todavía está en tratamiento, está siguiendo todas las indicaciones de su dolencia. Esperamos tenerlo el próximo miércoles".

Finalmente, prefirió no hablar del tema Luiz Felipe Scolari y la llegada de un nuevo entrenador. "No me corresponde a mí hablar de eso... Eso está en manos de los dirigentes y ellos resolverán el momento y la persona indicada", cerró.