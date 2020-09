Gualberto Jara: Me dijeron que sigo hasta diciembre y el ruido externo no me preocupa

El director técnico de Colo Colo, Gualberto Jara, se mostró tranquilo pese al empate 0-0 de su equipo ante Unión La Calera, que lo mantiene complicado en la parte baja del Campeonato Nacional, y aseguró que no teme perder su puesto.

Jara manifestó tras el compromiso al CDF que no se cuestiona su permanencia en el "Cacique": "A mí me dijeron que sigo hasta diciembre, me dieron la palabra, y el ruido externo no me preocupa", añadiendo que "siento el respaldo de los jugadores con su trabajo día a día".

Sobre Nicolás Blandi, quien no ha podido mostrar un buen nivel en el regreso del fútbol chileno, dijo que "Nico está bien, pero ha tenido complicaciones físicas que le han impedido trabajar bien", agregando también en conferencia de prensa que "indudablemente -Esteban- Paredes es garantía de gol, pero es algo que tenemos que mejorar y afinar para trabajar más tranquilos los partidos".

"Cuatro o cinco fechas nos va a tomar tratar de alcanzar un nivel más adecuado a lo que exige Colo Colo. Hoy (ante La Calera) mejoramos en actitud, pero en el juego nos falta. Vamos a seguir trabajando", cerró.

Este martes, los "albos" enfrentarán su mayor desafío desde que volvió al fútbol tras la paralización por la pandemia, ya que chocarán ante Peñarol a las 19:15 horas (22:15 GMT) en el Estadio Monumental por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores.