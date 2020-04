Gualberto Jara: No me quiero ilusionar con el primer equipo, estaba bien en cadetes

El director técnico interino de Colo Colo, Gualberto Jara, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre su situación en el club ante la demora de la dirigencia en contratar un nuevo entrenador, asegurando que no se quiere ilusionar con el primer equipo.

"Asumí en un momento impensado. Volviendo de la Copa Libertadores sub 20 me informan que sería de manera interina hasta la llegada de un nuevo entrenador. Con esta situación del virus no hubo nada concreto. Hay que ver la idea que tienen los dirigentes y ahí se hablará de la continuidad del trabajo. Yo no me quiero ilusionar con el primer equipo, estaba bien trabajando en las divisiones menores", dijo el paraguayo.

Es que desde la salida de Mario Salas del primer equipo, Blanco y Negro negoció con Luiz Felipe Scolari y fracasó en el intento de contratar al brasileño, mientras otros nombres como los de Sergio Batista y Martín Lasarte, entre otros, han sonado, pero sin que Colo Colo pueda cerrar a su nuevo DT, algo que ha alargado la estadía de Jara en la banca alba.

Respecto a cómo marchaba el equipo, Colo Colo llegó a cinco derrotas seguidas en el Campeonato Nacional, mientras que en Copa Libertadores debutó con una caída ante Jorge Wilstermann, Jara señaló que "estábamos consiguiendo salir de la mala racha. Levantando cabeza por medio de conversaciones y decisiones justas, pero lastimosamente se cortó. Venían una serie de buenos partidos como el clásico en el que, si lográbamos un buen resultado, daríamos un gran salto".

En esa línea, el ex ayudante de Gustavo Benítez, expresó: "Colo Colo cuenta con un plantel de mucha experiencia y gracias a eso pudimos conseguir en parte, recuperar la confianza y la alegría en los entrenamientos y los partidos... Fuimos mostrando otra imagen y así vamos paso a paso, recuperando la confianza y saliendo de las dudas por los resultados y las situaciones de juego".

Gualberto Jara dijo que lo ayudó mucho el "conocer a la mayor parte del plantel y eso ayuda a la hora de hablar de juego y de las situaciones que se van atravesando. Se puede ganar tiempo porque se dispone de poco tiempo para ir saliendo de estas situaciones. También ayudó mucho el profesionalismo y la experiencia del plantel".

Finalmente, se refirió al tema de la baja de la posible baja de sueldos en el plantel por el coronavirus. "No hablé de estos temas con los jugadores, pero es un tema muy complejo. La diferencia entre lo que ganan los jugadores y la situación de la mayoría de las instituciones es complejo, tanto para el club como para los mismos jugadores", cerró.