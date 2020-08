Gualberto Jara sobre eventual quiebre en el plantel: Lo que me demuestran es todo lo contrario

El entrenador de Colo Colo, Gualberto Jara, fue consultado reiteradamente por el eventual quiebre en el plantel albo luego de que se supiera de la negativa de Nicolás Blandi y Pablo Mouche a repartir entre todo el plantel el bono que Blanco y Negro les dio a seis jugadores del equipo.

Ante ello, Jara fue claro y aseguró que si hay alguna molestia en el equipo, esta no se nota en las prácticas.

"Lo que ellos me están demostrando en el día a día, es todo lo contrario. Son jugadores que vienen a entrenar con muchas ganas, se están entrenando muy bien, avanzando en esta tercera fase, sobre todo en lo táctico. Hay muchas ganas de jugar, y avanzando con paciencia, cuidando los mínimos detalles para llegar bien. No puedo opinar de la situación en que están en ellos y la dirigencia, pero sí están trabajando muy bien", comentó el entrenador paraguayo en conferencia de prensa.

"No puedo participar de este tema, porque involucra a dirigentes y jugadores. Tampoco puedo interceder. Lo mío se reduce al tema de los trabajos, de los entrenamientos, de unir a los jugadores en los objetivos deportivos y en esos objetivos, veo un compromiso de los jugadores y la unión que hay en el plantel de cara a esos objetivos", añadió.

Al ser consultado por tercera vez, Jara, ya medio molesto dijo que "no se nota a la hora de los entrenamientos. Eso es un tema muy particular que atañe a los dirigentes y a los jugadores, pero dentro el campo no lo he notado. He conversado con ellos, he entrenando de manera específica con ellos, pensando en lo táctico y en lo deportivo, y he notado una predisposición muy alta".

"En Colo Colo debes convivir con la presión, con situaciones que se generan en el ambiente, positivas o negativas, o noticias que muchas veces no se ajustan a la realidad interna", complementó.

"Esto es Colo Colo. Me ha tocado participar de muchas situaciones similares, o hasta peores, y las hemos sobrellevado, y esta no es de las peores. Yo entiendo que las situaciones generan un ruido externo, pero nosotros estamos muy compenetrados", expresó.

"Lo que me preocupa es el rendimiento y la predisposición, o las situaciones que yo pueda corregir. Y no he observado, al contrario, veo ganas de competir", añadió para cerrar el tema.

Refuerzos y lo que se viene

Jara también se refirió a la posibilidad de sumar jugadores de cara a la reanudación del Campeonato Nacional.

"Marcelo Espina ya había anunciado que el plantel no se tocaba, que todos seguían, que tampoco se iban a realizar contrataciones. Estoy contento con lo que tengo y con ellos nos vamos a preparar de la mejor manera para la siguiente parte", dijo.

Sobre lo que viene en la competición, Jara expresó que "tenemos que ajustarnos a la realidad. La prioridad es el tema de salud, y acatar para poder jugar. Luego vendrá la Copa Libertadores, y seguramente tendremos antes partidos de Campeonato para afinar cosas. Hay que ajustarse y competir de la mejor manera".

"Queda cada vez menos tiempo para tantos partidos, por lo que no será solo necesario prepararnos de la mejor manera, sino que también prepararnos para muchas rotaciones", añadió.

"El fútbol será distinto, y tendremos que adaptarnos, y esperar que esa adaptación sea lo antes posible para recuperar el terreno en cuanto a la competencia nacional. Y en lo internacional tratar de avanzar la posición en que estamos en el grupo. Yo veo bien al grupo, confío en el equipo y esperamos poder terminar esta temporada peleando algún título", expresó.