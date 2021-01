Gustavo Biscayzacú: Imagínate lo que será si baja Colo Colo que tiene a casi medio país pendiente

El delantero uruguayo, Gustavo Biscayzacú, habló con "Chile Albo" de Al Aire Libre TV sobre la situación del cuadro "albo" y dijo tener confianza en que el equipo podrá revertir la situación y evitar el descenso al final del torneo.

"Hace un largo tiempo estoy pendiente del equipo, se hace difícil pensar que Colo Colo está en esta situación, por el plantel, por la historia y por lo que significa para Chile, Sudamérica y el Mundo. Le ha tocado vivir esta situación incómoda, pero soy optimista y tengo confianza en que Colo Colo se va a salvar del descenso", apuntó el "grillito"

"Esta año malo terminará y a partir de ahí se deben corregir los errores cometidos para que Colo Colo no deba vivir más esta situación tan angustiante que es pelear el descenso, no es nada fácil", agregó el ex delantero que fue campeón con los albos el 2007.

Respecto al juego del equipo, Biscayzacú agregó que "por la historia y lo que significa Colo Colo, yo no saldría nunca a esperar e iría siempre a atacar y buscar los partidos, más en la situación que está, pero hay que vivir el día a día y ver el ánimo del plantel".

"Lo más importante hoy es convencer al jugador para que sepan en la situación y el equipo que están, que tiene cerca de 10 millones de hinchas en Chile. Todas estas cosas son importantes para salir a la cancha, para la motivación diaria e intentar lo mínimo que debe hacer un jugador que es dejar a su equipo en Primera División"

"Respecto a la falta de gol que tiene el equipo, debe ser difícil por el contexto, no es lo mismo pelear el descenso que estar luchando por el título. Colo Colo tiene grandes delanteros, pero hoy el plantel no debe estar suelto ni con la confianza a tope, para el delantero se hace difícil convertir si el equipo no tiene el volumen ofensivo necesario", agregó.

El uruguayo, recordó que el 2001 le tocó vivir una situación similiar. "Yo lo viví con Santiago Morning, si hubiese descendido pudo ser algo feo para el club y mi carrera, pero imagínate lo que será si baja Colo Colo que tiene a casi medio país pendiente de esa situación. Las presiones son mucho más importantes que en algún club más pequeño. Menos mal que la gente no está yendo al estadio o la presión estaría multiplicada por 10", expresó.

Sus compatriotas

Respecto al rendimiento que ha tenido el defensor uruguayo Maximiliano Falcón, manifestó que "vi el clásico con la U, lo vi bien y sobrio. Falcón tiene cosas de la identidad de Colo Colo como la garra, el temperamento, el empuje que son raices que identifican al club. Puede ser un poco más o menos desordenado o técnico, pero tiene esas características con las que el hincha de Colo Colo se ve identificado y está acostumbrado a jugar en equipos grandes porque en Uruguay jugó en Nacional, no le pesó la camiseta".

Finalmente, habló de Cristian Palacios, delantero de Unión Española que suena con fuerza en Macul. "No lo conozco personalmente, sí sé de su trayectoria. Es un goleador y creo que no le pesará la camiseta si llega a Colo Colo porque ha jugado en equipos grandes y con mucha presión, sería un refuerzo muy importante", cerró.