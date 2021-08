Gustavo Quinteros: Alguien le llenó la cabeza a Falcón y dijo cosas que no debía

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, habló sobre la opción que tuvo Maximiliano Falcón de fichar en el fútbol uruguayo y afirmó que fue a raíz de que "alguien" le "llenó la cabeza" al futbolista, que luego dijo cosas que no debía.

"Lo dije muchas veces, el 70 u 80 por ciento de lo que se dice son mentiras", partió el argentino tras el triunfo 4-2 sobre Melipilla de este domingo en diálogo con TNT Sports.

"No hay ninguna oferta oficial por Falcón, alguien le llena la cabeza que se lo van a llevar de los equipos más grandes de Uruguay o de no sé dónde y empieza a decir cosas que no debe decir", agregó Quinteros.

"Es un tipo joven. Va a aprender, madurar, estamos contentos con él y es un jugador importante para nosotros, fue uno de los artífices que Colo Colo esté en Primera, lo traje yo y quiero que se quede", remató.

Durante la semana surgió la información que Peñarol tiene entre sus planes al charrúa e incluso que este martes podía estar en Uruguay para definir su fichaje, aunque de momento Falcón tiene la intención de seguir en Macul.