Gustavo Quinteros: Cañete no es el jugador que estamos intentando concretar

Gustavo Quinteros, director técnico de Colo Colo, aseguró que el volante de Cobresal Marcelo Cañete no está entre los futbolistas que están siguiendo para reforzar el mediocampo del cuadro albo de cara a la temporada venidera.

"Es un muy buen jugador, pero estamos buscando a alguien que está muy cerca. Ojalá que se haga. Puede jugar como mediapunta, enganche y extremo. Si se da esa posibilidad, estaríamos muy bien", dijo sobre el talentoso volante de Cobresal a ESPN Radio.

En esta misma línea agregó a TNT Sports que "el presidente me dijo que estaba muy cerca de concretarse la opción. Ojalá se pueda dar. Hoy por hoy Cañete no es el jugador que estamos intentando concretar, pero sí es un buen jugador".

