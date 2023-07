Gustavo Quinteros contó que salida de Lezcano pasa por "una decisión del jugador y del directorio"

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, afirmó que una eventual salida del delantero paraguayo Darío Lezcano pasa por la decisión que tome el propio jugador y el directorio de Blanco y Negro, en medio del interés que surgió desde Emelec.

El DT afirmó, en La Radio Redonda de Ecuador, que "es una decisión complicada, que la van a terminar tomando los directores. Si Damián Pizarro es vendido en estos momentos, que es un jugador importante, un chico joven que hicimos debutar con 16 años, cuando nos hicieron jugar dos o tres partidos con chicos de 16, 17 años, por un tema de contactos estrechos, fue uno de los motivos por los que perdimos puntos y no ganamos el campeonato. Damián debutó ahí".

Darío Lezcano: Me quiero ir, Quinteros me dice que no estoy bien físicamente, pero no es cierto