Gustavo Quinteros destacó a Matías Catalán: Las puertas están abiertas para un jugador así

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, destacó la actuación del jugador de Talleres Matías Catalán en el empate 0-0 de la selección chilena contra Colombia, por Clasificatorias, y recordó que estuvo cerca de ficharlo para el "Cacique", aunque le dejó las puertas abiertas para el futuro.

"Con Catalán hemos hablado muchas veces para que pueda venir, lamentablemente él tenía contrato y no pudo solucionar el tema en ese momento y no pudo llegar a Colo Colo, es un jugador que lo hace bien de lateral derecho y de central, viene jugando muy bien", declaró.

"Lo conozco de haberlo enfrentado en México y jugaba de lateral, lo hacía muy bien, siempre las puertas están abiertas para un jugador así, en ese momento no se pudo hacer, Colo Colo hizo un esfuerzo y trató que el jugador pudiera venir y no se pudo dar por un tema de contrato que él tenía que cumplir en el club", agregó.

También se refirió a alguna oportunidad de asumir en la Roja declarando que "me gustó cuando dirigí las selecciones que me tocó dirigir, -pero- estoy muy feliz en Colo Colo, me gusta mucho dirigir equipos por tener la posibilidad de un proceso largo, ver jugadores en el día a día, formar un equipo que te represente. En la selección hay menos tiempo de trabajo, tienes menos a los jugadores, pero para cualquier entrenador es un objetivo en algún momento dirigir selecciones, tratar de buscar esa opción, pero hoy estoy contento en Colo Colo".

Por eso, ahora espera "disfrutar desde afuera las eliminatorias, vienen partidos en octubre, en noviembre, -estoy- muy contento porque veo a Argentina jugar muy bien, creo que el entrenador eligió a los jugadores ideales y no se notó para nada jugar en la altura de La Paz. Como argentino estoy muy contento ver jugar así a la selección, esperemos que siga. Chile mejoró de un partido a otro, estuvo cerca del triunfo, Colombia jugó bien el segundo tiempo, tuvo mucha posesión de balón, asociaciones, fue parejo, un partido parejo, pudo ser para cualqueira, pero creo que van a ser eliminatorias muy duras, parejas y complicadas".

"Me gustaría que a Chile le vaya bien, que Argentina clasifique, y ojalá que se pueda dar", completó.