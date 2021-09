Gustavo Quinteros: El tema de la continuidad se verá más adelante, no hemos hablado de dinero

El entrenador de Colo Colo Gustavo Quinteros reiteró que de momento no ha negociado su continuidad en Colo Colo y aclaró la información publicada por medio nacional que habla sobre un monto de dinero que, supuestamente, el DT quiere arreglar para mantenerse en el "Cacique".

"Estoy pensando solamente en el día a día, que el equipo juegue bien, pueda ganar y lleguemos primero a fin de año. Hay intenciones, mía y del club, que esto tenga continuidad, más adelante se hablará, esperemos que no haya inconvenientes, la idea es formar un equipo que tenga posibilidad de salir campeón y pelear el campeonato hasta el final, en el momento oportuno se verá la continuidad. Eso no nos saca de foco", dijo el DT.

Además, señaló que "estoy cómodo, muy contento, muy conforme con el grupo de jugadores y el equipo, se logró algo importante en poco tiempo después de muchos cambios, se fueron muchos jugadores, llegaron pocos. Los jóvenes han respondido bien, todo eso ilusiona y emociona para ir en búsqueda del objetivo".

"Lo demás me da tranquilidad, soy un tipo que piensa en el día a día y estoy contento y conforme en este momento, lo que vivo lo disfruto mucho y esperemos que esto se prolongue hasta diciembre. El tema de la continuidad y el arreglo se verá más adelante. No se ha hablado nada todavía, porque ha salido en algunos medios que hay un dinero... no se habló de dinero, nada, simplemente la parte deportiva así que no hagamos caso", agregó.

"El 70 u 80 por ciento de las cosas que se dicen muchas veces no son verdad, esto salió publicado en un periódico... no se habló de dinero en ningún momento, estamos pendientes de lo que hace el equipo, seguir jugando de esta manera y llegar a fin de año consiguiendo el objetivo", continuó.

"Solo hemos hablado de la parte deportiva, vuelvo a aclarar que no se habló en ningún momento de dinero, quiero aclarar porque sale información falsa en un periódico. Hemos hablado que sería excelente que este grupo de jugadores pueda continuar, incorporar dos o tres jugadores en el caso que sea necesario para fortalecer más, tener un equipo más competitivo con más variantes", insistió.

En relación a la ausencia de jugadores del "Cacique" en la selección chilena, sostuvo que los futbolistas "se ponen mejor cuando son convocados y eso nos favorece, creo que la convocatoria a la selección es el sueño, el objetivo personal de cada jugador, por eso trabajan también, no solo para dar lo mejor para el club, sino también para ser convocados".

"Esto se habló mucho, contamos con los jugadores para todos los partidos. En ese sentido estaremos muy bien, pero en el futuro ojalá que alguno de los jugadores que tengan buen nivel pueda ser convocado", completó.

Colo Colo enfrenta a Ñublense este jueves en un duelo que Quinteros aclaró que no es "una revancha" por la caída de la primera rueda.