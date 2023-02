El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, sostuvo que no tiene problemas con la designación de Cristian Garay como árbitro central del partido del domingo contra Coquimbo Unido: "Con esta persona no tengo ninguna relación, espero que dirija bien, que no tengamos que seguir hablando de los árbitros".

(Video: YouTube.com)