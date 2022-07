Gustavo Quinteros: Fue importante tener la actitud de nunca bajar los brazos

El director técnico de Colo Colo Gustavo Quinteros expresó su conformidad luego del ajustado triunfo sobre Huachipato en la Fecha 19 del torneo, resaltando las fortalezas de su equipo para haberse quedado los tres puntos en el Estadio Monumental.

En rueda de prensa, el estratega comentó que: "Fue un partido con poco espacio, Huachipato se defendió muy bien. Nosotros estuvimos sólidos. Estoy conforme con la actuación del equipo porque buscamos el triunfo de principio a final".

"Siempre es importante tener la actitud de no bajar los brazos nunca. Hoy los que entraron lo hicieron muy bien. Estuvimos sólidos, un partido que se definió al final pero en el que tuvimos ocasiones clara antes. Lo buscamos y merecimos el triunfo por lo que hicimos en el campo", añadió.

Por otro lado, Quinteros tuvo palabras para el Superclásico que se les viene en la próxima fecha ante Universidad de Chile. "Es un partido que vale tres puntos y de mucha emoción para la gente y nosotros. Debemos trabajar muy bien porque siempre hay cosas para mejorar y que no vuelvan a suceder situaciones adversas. Lamentablemente estamos en una situación que no puede ir toda la gente, no entiendo por qué, pero ojalá brindemos un espectáculo agradable para todos".

"No he podido analizar a la U, lo haré a partir de mañana. No tengo detalles de su verdadero funcionamiento, pero me enfocaré desde este domingo a ver nuestro partido y luego analizar al rival. En la semana tendré más información de cómo juegan", apuntó.

Finalmente, el entrenador albo elogió a Cristián Zavala, autor del gol sobre los "Acereros", señalando que: "Es un jugador que le da mucha velocidad al equipo y hoy pudo convertir. Yo creo que se va adaptando a una forma de juego distinta a la de su club anterior, Colo Colo exige más. Yo creo que será un jugador muy completo".