Gustavo Quinteros: Hay un proyecto que me ilusiona mucho y me da energías para seguir

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, comentó su continuidad en el "Cacique", al menos por toda la temporada 2022, y aseguró que está muy contento con la dirigencia.

Quinteros dijo en conferencia de prensa que "este es un proyecto que me ilusiona mucho. Me entrega muchas energías para seguir en el club y esperamos conseguir objetivos con este equipo, que además tiene mucho aporte de los jóvenes de la cantera".

Además, añadió que no está 100 por ciento confirmada su estadía en 2023, pero sí avanzada: "Seguramente habrá una conversación en la que deberemos volver a ponernos de acuerdo, si es que se dan los resultados, el equipo juega bien y estamos contentos, que no me cabe duda que ocurrirá. Siempre la preferencia la va a tener Colo Colo".

"Hoy estoy muy contento con esta renovación. Mi idea es quedarme por mucho tiempo, siempre y cuando sigamos dándoles alegrías a la gente. Pretendemos formar un equipo que sea muy competitivo y que esté peleando siempre los título", añadió en la misma línea.

"Sería fantástico estar mucho tiempo. Nosotros estamos iniciando con la construcción de equipo que le pueda dar muchas alegrías a la gente", insistió.

Acerca del plantel 2022, el argentino-boliviano señaló que "la idea es poder continuar con la mayoría del plantel que tenemos ahora y agregarle jugadores que lo puedan fortalecer y potenciar la lucha interna por un puesto".

Finalmente, palpitó el clásico del domingo ante Universidad Católica, en la lucha por el liderato: "El domingo es un partido importante porque nos permitiría sacar una ventaja importante. Vamos a enfrentar a un buen equipo con muy buenos jugadores, a los que conozco muy bien. Será un partido de ida y vuelta".

Por otra parte, el presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, se mostró feliz y el gerente deportivo "albo", Daniel Morón, expresó que "Hemos tenido una temporada maravillosa y creemos que Gustavo junto a su cuerpo técnico han sido muy importantes para que eso ocurra. Esperamos que siga con nosotros por mucho tiempo".

Colo Colo juega el domingo ante la UC a las 16:30 horas (19:30 GMT) en el Estadio Monumental.