Gustavo Quinteros: Hubo un acercamiento de Colo Colo

El ex DT de la UC se mostró halagado por el interés "albo", pero sostuvo que mantiene contrato en México.

El destacado director técnico argentino Gustavo Quinteros, ex DT de Universidad Católica, reconoció que tuvo un contacto de Colo Colo, pero que no prosperó debido a su compromiso por todo el año 2020 con Tijuana de México.

"En algún momento hubo una situación, un acercamiento para saber si tenía contrato, y lo tengo, y no me gusta hablar de esto porque estoy contento y adaptándome acá todavía, en Tijuana. Estamos en una final de Copa MX y estoy bien", señaló el estratega en ESPN Chile.

Además, agregó que "yo lo dije en algún momento, siempre a un entrenador profesional le hace sentir orgulloso el interés de un equipo grande, sea Colo Colo u otro, a uno lo hace sentir bien. Yo tengo un contrato hasta diciembre y tengo que cumplirlo", insistió.

Sobre su paso por Universidad Católica en 2019 recordó que "fue una gran elección, me dieron todo lo necesario, dentro de un presupuesto interesante, pero creo que nos faltó un poquito más a nivel internacional. Armamos un equipo que jugaba bien al fútbol y me llenó de satisfacción plasmar una idea de juego que no es fácil, que a veces significa más tiempo, pude lograrlo enseguida, desde la pretemporada y eso es fantástico para un entrenador, que una idea de juego se vea en la cancha".

"Chile es un país muy lindo para vivir y pude armar un equipo que jugaba bien. Fue una decisión acertada y pude disfrutar mucho. Fue un tema deportivo y de tener cerca a la familia", añadió.

Además, reveló que "quise traerme a Luciano Aued, pero lo llamé a él porque no quería pasarlo a llevar, ni tampoco al club. También quise traerme a otros como Benjamín Kuscevic", cerró.

