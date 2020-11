Gustavo Quinteros: La solución del problema entre el presidente y los jugadores fue fundamental

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se mostró muy contento por el triunfo frente a Deportes Antofagasta, después de ocho meses en el Campeonato Nacional, y atribuyó la mejoría al factor físico y a la solución de los problemas internos entre futbolistas y dirigentes.

"Hoy presionamos y jugamos bien. Si no hubiéramos ganado, habría dicho lo mismo a los jugadores, a quienes felicité. Ahora sí los jugadores están para correr 90 minutos todos los partidos", dijo el estratega en conferencia de prensa.

Además, añadió que "no tengo dudas que la solución del problema del presidente con los jugadores fue fundamental".

Junto con esto, y siguiendo con lo deportivo, Quinteros elogió a Maximiliano Falcón: "Tuvo un partido muy bueno, es un chico joven y creo que le va a dar mucho a Colo Colo en el futuro. Hoy jugó porque Barroso tuvo una molestia en la semana, yo lo iba a ir metiendo de a poco. Los vamos a necesitar a todos".

Acerca de Iván Morales, quien anotó el único tanto del compromiso, sostuvo que "tuve una charla muy interesante con él. Es un chico que está muy comprometido, quiere jugar, pero todavía no está para 90 minutos, porque viene de una lesión. Los minutos que entró fue muy importante, es peligroso y potente".

Sobre la posibilidad de refuerzos, el DT aseveró que "necesitamos variantes desde mitad de cancha hacia adelante. Ignacio Jara es uno de los jugadores en que estamos interesados".

Finalmente, Quinteros eludió la pregunta sobre la siembra de ruda en el borde de la cancha y señaló que "No me meto en cosas que no sean de trabajo".

El próximo desafío de Colo Colo será este sábado contra Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna, a partir de las 11:00 horas (14:00 GMT), en busca de mantener su alza.