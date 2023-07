Gustavo Quinteros le cerró la puerta de salida a Leandro Benegas

Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, le cerró la puerta de salida al delantero Leandro Benegas y a cualquier otro jugador de cara al segundo semestre, pues apuntó que el plantel está cerrado.

"Hasta el momento el plantel está cerrado y espero que no se vaya ningún jugador, estamos compitiendo en dos frentes y la idea es tratar que el equipo pueda llegar lejos, sobre todo en la Copa Chile que es por eliminación, pero en el torneo local tratar de llegar primero o segundo, con la intención de llegar primero para clasificar a copa", afirmó.

Benegas es sondeado por Coquimbo Unido, según confirmó el propio técnico Fernando Díaz.

Quinteros también dijo que el club "en el futuro verá si da ese paso de fortalecer el equipo que pueda llegar a clasificar y dar un paso más en copas internacionales. No es tan fácil" y sostuvo que con su actual equipo "hasta el momento no nos alcanzó, no estamos primeros o segundos en el torneo, pero ganando el partido con Copiapó y este contra Ñublense podemos quedar segundos, pero la idea es mejorar lo que venimos haciendo".