Gustavo Quinteros: Me duele mucho lo de Marcelo Espina, merece irse de Colo Colo por la puerta grande

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se refirió a la renuncia del gerente deportivo Marcelo Espina, apuntando que es una noticia que "le duele mucho" y que el argentino "merece irse por la puerta grande del club".

En conferencia de prensa posterior a la victoria sobre Unión Española, el DT de los albos mencionó que: "Es una baja muy sentida para los que trabajan en el club día a día. Marcelo (Espina) fue la primera persona que me llamó por marzo para venir al club, le agradeceré enormemente porque dirigir a Colo Colo es un orgullo para cualquier entrenador".

"Por supuesto que su salida me duele mucho. Si se tiene que ir espero que sea por la puerta grande, como debe ser. El le dio mucho a esta institución como jugador y gerente. Tuvimos una gran relación en el día a día, es un gran profesional", agregó.

Del mismo modo, señaló que: "Si renunció, espero no sea por nada grave, se supone que son cosas internas con el club y él creo que lo explicó".

Por otra parte, Quinteros se refirió al exigido triunfo sobre el cuadro hispano, valorando que: "No tengo nada que decir en cuanto a los jugadores, se matan entrenando y lamentablemente no podemos plasmar nuestra idea de juego todos los partidos. Cuándo no tienes a todos los jugadores disponibles, es difícil ganar jugando bien".

"De todas maneras, la actitud del equipo hoy fue positiva. No nos hicieron el gol primero, y eso ayudó a poder sostener un mismo ritmo hasta el final. Queremos seguir luchando por el objetivo y creo que mejorando lo bueno que se vio ante Unión, es posible", concluyó.