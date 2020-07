Gustavo Quinteros: Me gustaría volver a Chile, Colo Colo es un club importante

Gustavo Quinteros, ex técnico de Universidad Católica, nuevamente manifestó su interés en volver a Chile y apuntó a Colo Colo como su posible destino.

"Me gustaría volver a Chile, Colo Colo es un club importante. Tuvimos una charla (con los dirigentes), pero ahora no he tenido ofertas de ningún club", declaró Quinteros al CDF.

Quinteros, campeón con los Cruzados en 2019, actualmente se encuentra sin club, tras su desvinculación de Xolos de Tijuana, y está a la espera de un proyecto que lo seduzca para sentarse en el banco nuevamente.

"Colo Colo es una opción muy interesante, es un club grande y tiene buenos jugadores. Quiere ser protagonista, como Católica y la U, que quieren siempre ser campeones", finalizó.