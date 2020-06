Gustavo Quinteros: No he hablado con nadie de Colo Colo en estos días

Luego de ser despedido de Xolos de Tijuana, el técnico argentino Gustavo Quinteros negó algún contacto para ser el nuevo entrenador de Colo Colo.

"Ahora será difícil encontrar buenas opciones rápido. Hay que esperar después de la pandemia, un par de meses, que se normalice todo", dijo en diálogo con En Cancha.

"No salí de Tijuana porque tenga otra oferta. La verdad es que no he hablado con nadie de Colo Colo en estos días", agregó.

En la misma línea, el campeón del torneo local con Universidad Católica en 2019 mencionó que: "No hay opciones por ahora, así que más adelante espero ofertas en clubes donde pueda elegir los jugadores a incorporar. Acá en México nunca pude hacerlo, es totalmente distinto a Sudamérica".

"Ése fue el inconveniente en este club (Xolos), hubo desacuerdos diarios en las incorporaciones", puntualizó.