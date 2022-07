Gustavo Quinteros: "No me siento presionado ni con la obligación de ser campeón"

El director ténico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, le respondió a quienes le exigen conseguir el título a final de temporada, asegurando que no se siente obligado ni con la presión de conquistar la corona del Campeonato Nacional 2022.

"Afuera es fácil hablar y decir que un equipo tiene que salir campeón del fútbol chileno. No es tan fácil, hay equipos que juegan bien, que solo estuvieron jugando torneo nacional y están al asecho", dijo el ex seleccionado boliviano en conferencia de prensa.

"Nosotros jugamos copa y pudimos mantener la posición. Tenemos a (Emiliano) Amor y (César) Fuentes afuera, se nos fue (Pablo) Solari, que son jugadores importantes. Hay cosas por mejorar, el objetivo más urgente es reemplazar de la mejor manera a Pablo y tener la misma condición en ofensiva", agregó

En esa misma línea, Quinteros aseveró que "no es tan fácil, no me siento presionado ni con la obligación de ser campeón. Hemos luchado desde el principio de la temporada, se ha hecho una gran campaña".

El entrenador, aseguró, además, que "no hay que descartar a ningún equipo que tenga opciones matemáticas. Curicó, Unión Española, Ñublense, que estamos en los primeros lugares, hemos tenido mejor regularidad y nivel futbolístico en un campeonato que fue difícil".

"Sobre todo para los que hemos participado en Copa, que hemos tenido que cuidar jugadores. Los equipos que están primeros en la tabla son los que han demostrado mejor fútbol", cerró.