Gustavo Quinteros: No perdimos el partido por Daniel Gutiérrez

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, analizó la caída 3-2 sufrida ante Coquimbo Unido por la sexta fecha del Campeonato Nacional apuntando a que hubo errores que es necesario corregir y respaldando al joven jugador Daniel Gutiérrez.

"Son errores individuales en la marca, nosotros entrenamos mucho los duelos defensivos y ofensivos, pero hoy en una jugada, lamentablemente Daniel se cae, después nos pasan fácil en el área, parecido al gol que nos hizo O'Higgins, que pasó el volante y definió contra el arquero, también nos ganan el duelo de cabeza. Son cosas que tiene que resolver cada jugador en cada posición, estar más sólidos", declaró.

Sobre Gutiérrez profundizó en que "estaba muy bien, a lo mejor por lo que sucedió en una jugada del gol y otra que se pudo equivocar se pudo sentir afectado, pero tiene que seguir trabajando, ponerse bien y estar a disposición por si le toca volver a jugar y no cometer los mismos erorres. Es un chico muy trabajador, inteligente... tiene un futuro enorme".

"Si se equivocó al comienzo de una temporada no es tan grave, sería feo para él a lo mejor, y para todos, que en un partido de Copa Libertadores o un partido definiendo el campeonato se pueda equivocar y ahí podría sentirse afectado, pero tiene que levantar la cabeza, trabajar en la semana porque a lo mejor le toca jugar el próximo partido", siguió.

Quinteros también se refirió a que trabajan con un profesional para "cuando los muchachos necesitan esa ayuda. El tiene el apoyo de todos los compañeros y nuestro, pero no perdimos el partido por Daniel Gutiérrez".

"Cuando tienes errores defensivos, siempre el responsable soy yo, porque elijo los jugadores que pongo y trabajo en la semana. Cuando hay errores defensivos el error es del equipo. Nadie tiene un partido perfecto, el jugador que no se equivoca es el que no hace nada. El salió al cruce, no ganó, pero no es responsabilidad de él. Lo que sí me preocupa es que estamos en un inicio de campeonato donde todavía no podemos repetir equipo y para mí los equipos se forman de atrás para adelante", siguió.

"Nosotros somos un equipo grande que jugamos como equipo grande, a veces quedamos mano a mano y eso exige que cada jugador sea muy sólido en los duelos, ganarlos, estar firmes y ser más fuertes que el rival", dijo.

Quinteros también fue consultado por unas críticas de hinchas que apuntan a una eventual decisión de no hacer jugar tanto a los juveniles y dijo que "esos hinchas no ven los partidos", además que lamentó la salida de Erick Wiemberg.

Por otra parte se mostró tranquilo por el trabajo que realiza para conformar el equipo y que necesita "seguir trabajando y recuperar los jugadores que tenemos afuera que son importantes y seguir dándole al equipo un funcionamiento que sea capaz de vulnerar estas defensas tan cerradas, cuando los equipos se meten atrás defienden mucho, a veces cuesta generar situaciones de gol, pero hoy tuvimos muchas de juego aéreo y no pudimos concretarlas".