Gustavo Quinteros: Por respeto a Colo Colo no tomaría hoy a la U

El director técnico Gustavo Quinteros descartó dirigir en el corto plazo a Universidad de Chile por el vínculo que generó con Colo Colo, aunque en el futuro abrió la puerta a la posibilidad.

En diálogo con TNT Sports: "Por respeto a la gente de Colo Colo y a la hinchada no tomaría a la U hoy, pero en el futuro no le cierro la puerta a ningún club del mundo. Me siento muy ligado a la gente de Colo Colo y salí por la puerta ancha, por más que un personaje me quiera difamar (el presidente del Club Social y Deportivo, Matías Camacho, quien aseguró que tenía contactos ocn representantes en su periplo en el "Cacique" y que un jugador llegó al club cambiándose a su mismo agente)".

Quinteros le respondió al presidente del CSyD Colo Colo: Para mí no existe, no hizo nada positivo #CooperativaContigo https://t.co/8U9Wt6GyZ7 pic.twitter.com/t2UVNW3n4T — Al Aire Libre en Cooperativa (@alairelibrecl) December 18, 2023

Por otra parte, habló de La Roja: "No me han llamado de la selección chilena, sí lo hicieron el año pasado a través de Francis Cagigao, pero en ese momento no iba a dejar a Colo Colo a mitad de temporada... Por supuesto que me gustaría dirigir a la selección, una selección es un desafío difícil, en el que con poquitos días hay que formar un equipo, jugar bien y dejar contento a un país, sí me gustaría por supuesto, pero hasta ahora nadie me llamó".

"A mí me gustan mucho los clubes porque plasmar la idea de juego es más fácil plasmarla rápidamente. Estaré contento si me sale un buen club. Ahora he tenido reuniones por zoom, hablando con algunos clubes, y me gustaría hacer un proceso parecido al de Colo Colo, pero si no esperaré porque hace 17 años no tengo vacaciones de dos, tres o cuatro meses con mi familia, así que esperaré".

Quinteros no fue renovado como estratega del "Cacique", decisión que le comunicaron la semana pasada tras decisión de Blanco y Negro.