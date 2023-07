Gustavo Quinteros quiere un centrodelantero: Debemos fortalecer esa zona

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se refirió al mercado de fichajes, y aseguró que su prioridad es sumar un centrodelantero para revertir la escasez de goles que el equipo mostró a lo largo del primer semestre tanto en el Campeonato Nacional como en la Copa Libertadores.

"(Pablo) Parra viene a reemplazar el 'Kiwi' Rojas y (Oscar) Opazo viene a ocupar el lugar que dejó a inicios de año. Mi idea es incorporar un delantero más para revertir la situación de los goles, aunque la decisión la tomará el directorio. Como técnico, estoy consciente de que no alcanzó en el primer semestre para estar primero o segundo en el torneo ni para clasificar en Copa Libertadores, entonces deberíamos incorporar un jugador apara fortalecer esa zona, porque tuvimos muchas posibilidades para anotar. De todas maneras es una decisión que debe tomar el directorio", dijo Quinteros en conferencia de prensa.

"Yo soy el técnico y seguiremos adelante trabajando con los que tenemos y esperamos mejorar la actuación que tuvimos en el semestre anterior. Sabemos que no alcanzó, y todavía queda Sudamericana, Copa Chile y Campeonato Nacional, y queda tiempo para cumplir algunos de los objetivos que nos trazamos", añadió.

Respecto al sistema de juego, el entrenador contó que "hemos trabajado con cuatro defensores, dos volantes, uno más adelantado y tres arriba, que es el sistema más utilizado desde que llegué a Colo Colo, pero vimos que las características de los jugadores no nos daba. Cambiamos y se mejoró bastante, pero no pudimos resolver las situaciones creadas".

"Es algo que está al debe, por lo que debemos de ser más precisos, más eficaces. Ese fue el factor más importante a mejorar y eso no nos dio la posibilidad de avanzar", añadió.

Quinteros contó que aún no ha visto a potenciales refuerzos para la zona ofensiva: "No hay jugadores, porque no hemos recibido la aprobación de la dirigencia así es que desde el momento en que tengamos esa aprobación saldremos a buscar. Por eso estamos trabajando con Damián, Leandro y Darío, y con Marco, y Oroz, para mejorar el finiquito", comentó.