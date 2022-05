Gustavo Quinteros: Regalamos el primer gol con un error que lamentablemente nos sucedió

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, analizó el empate 1-1 de este domingo ante O'Higgins, en Rancagua, donde la única anotación del equipo local fue en virtud de un fallo del arquero Brayan Cortés.

"Regalamos el primer gol, un error terrible que lamentablemente nos sucedió. Si no, no hubiéseemos tenido ningún problema, porque no nos llegaron con tanto peligro", indicó a TNT Sports.

"El segundo tiempo fue todo de Colo Colo, tuvimos opciones claras, sobre todo la de -Alexandr- Oroz, que fue clara para definir el partido", sostuvo.

Tras la expulsión de Gabriel Costa, Quinteros axpresó que "tuvimos que modificar todo, los centrales no estaban, jugadores que teníamos que dosificar para el miércoles. Cuidamos a todos, menos a Pavez, que ya había sacado el partido anterior antes de ir a River. Por como se presentó el partido, el empate está bien, aunque en el segundo tiempo creo que merecimos más".

"Nos queda ganar, tuvimos un mal segundo tiempo en Buenos Aires, ahora lo único que nos queda es ganar, saldremos a ganar, ojalá lo podamos conseguir", anticipó sobre el duelo con Fortaleza.